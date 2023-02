Secretaria do Ambiente do Rio entra para o Guinness Book com ação de reciclagem na Sapucaí

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, entra para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, com a maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo. Em conjunto com a Fecomércio e a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), foram coletadas cerca de 7 toneladas de latinhas na Marquês de Sapucaí, durante os quatro dias de desfiles das escolas de samba.

O título pertencia a Praga, capital da República Tcheca, com 100 kg de materiais coletados em uma semana. Para comemorar o feito e encerrar o Carnaval com chave de ouro, a equipe de catadores desfilou no último sábado (25), no Sambódromo.

"Essa premiada iniciativa de reciclagem de lixo é um exemplo de como podemos contribuir para um Carnaval mais sustentável. Além disso, fortalecemos os profissionais da reciclagem, que puderam incrementar sua renda nesse período", disse o governador Cláudio Castro.

O vice-governador e secretário do Ambiente, Thiago Pampolha, celebrou o resultado e explicou que o objetivo é expandir o projeto por toda a cidade, ao longo de 2023.

"Nosso projeto vai além da Sapucaí, e vamos instalar na Cidade do Samba um polo capaz de realizar a reciclagem durante todo o ano", destacou Thiago Pampolha.

Geração de renda

A iniciativa, além de contribuir com o meio ambiente, gera emprego e renda para os profissionais da cadeia de reciclagem. Foram 108 catadores na operação, que contaram com uma renda média de R$ 700 no período.

Alexandre da Silva Flausino, de 46 anos, é morador do Parque Paulista, em Duque de Caxias. O pintor profissional teve contato com a reciclagem e, desde então, ensina para outras pessoas o que aprendeu.

"Coletamos em todos os lugares da Marquês de Sapucaí. O que eu vejo é que algumas pessoas, conscientemente, já colocam as latinhas em um saco plástico. Outras, a gente precisa explicar a importância que a reciclagem tem para o meio ambiente, e eles entendem e contribuem", explicou o reciclador.