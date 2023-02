Menino de 7 anos morre ao cair de apartamento no Rio

Apartamento fica no segundo andar de prédio no Andaraí - Foto: Reprodução/TV Globo

Apartamento fica no segundo andar de prédio no Andaraí - Foto: Reprodução/TV Globo

Um menino de 7 anos morreu ao cair de um apartamento no Andaraí, na Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (26). No momento do incidente, ele estaria sozinho com o irmão de 9 anos.

A criança teria caído do prédio, a uma altura de cerca de 20 metros, ao tentar passar de um quarto para outro pela parte externa, quando se desequilibrou e despencou ao chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h23 para retirar o corpo do local. Às 16h45, quando seu corpo foi levado, sua mãe ainda não havia voltado para casa. Ela só foi localizada depois das 22h.

PMs que registraram a ocorrência teriam ouvido de vizinhos que era comum a mãe deixar os dois irmãos mais velhos sem um responsável em casa – o caçula, de 3 anos, não estava no momento da queda. Segundo testemunhas, a mãe estaria em um passeio de barco quando o menino caiu.

Os agentes que foram ao apartamento da família durante a ocorrência teriam relatado, inclusive, que a casa estava em um estado "deplorável, com bagunça e deterioração".

O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel). Os policiais investigam se houve abandono de incapaz com resultado de morte.