Série Prata: Maricá, com belo desfile, sonha com a Sapucaí, e Cubango pode cair de novo

Na 'dura' disputa por duas vagas ao acesso entre as 32 escolas da Série Prata, a União de Maricá e Acadêmicos do Cubango fizeram um desfile de contrastes na Nova Intendente Magalhães, no último final de semana. Mas se a primeira agremiação, com uma apresentação de grande qualidade, sonha com a Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, a verde e branca de Niterói, após rebaixamento em 2022, corre sérios riscos de descer mais um degrau e chegar à Série Bronze, no episódio mais preocupante desde que deixou Niterói para se apresentar no Rio de Janeiro, em 1986.

Desespero - Décima segunda a desfilar entre 16 escolas, na segunda noite de apresentações, já com o dia clareando, nesse domingo (26) A Acadêmicos do Cubango foi da alegria ao desespero na reedição do enredo “Fruto da África do Brasil de fé: candomblé”, apresentado pela escola grupo de Acesso em 2005, na Marquês de Sapucaí.

Tudo ia bem até o problemas de locomoção nos dois primeiros carros, sendo que a segunda alegoria empacou no meio da pista e teve que ser retirada para uma via lateral sem completar o desfile, acabando com a evolução, que estourou 13 minutos do tempo máximo de apresentação, terminando com inacreditáveis 53 minutos.

Assim, a escola começará a apuração com uma punição de 1.3 pontos, além de ter comprometido seriamente os quesitos evolução, alegorias e enredo, e também a harmonia já que em alguns pontos da passarela, simplesmente não havia componentes, tamanho o espaço que a escola abriu. Os Cubanguenses foram dormir seriamente preocupados com a real ameaça de conhecer a Série Prata, também na Nova Indentendes, em 2024.

Crise - Como aconteceu no Carnaval de 2022, as redes sociais foram 'sacudidas' por uma avalanche de críticas contra atual diretoria, que administra um problema de gestão, com a divisão de grupos, em uma crônica crise, que se arrasta desde o ano passado, prejudicando até o andamento das atividades, com a quadra vazia em ensaios, devido ao afastamento da comunidade.

Maricá em festa - Mas se a noite foi ruim para o Cubango, a União de Maricá, que por ironia do destino, não 'selou' a vaga para a Série ouro por causa de problemas em alegorias, no Carnaval de 2022, tratou de corrigir as antigas falhas. E o 'dever de casa' foi muito bem feito.

A escola foi a décima a pisar na Avenida Ernani Cardoso, a Nova Indententes, na primeira noite de desfiles. E mostrou um 'chão forte' e beleza plástica de suas fantasias e carros alegóricos na apresentação do enredo “Eu sigo nordestino".

Detalhe de uma das alegorias, que dessa vez, foram ponto forte para a União de Maricá | Foto: Divulgação

A escola trouxe 700 componentes, divididos em 18 alas, duas alegorias e um quadripé. Um detalhe: do início ao fim, foi um desfile de canto forte e compacto, sem falhas visíveis. A escola está 'na briga'' por uma das vagas destinadas ao desfilantes da noite de sexta-feira, junto com a Santa Cruz e Rocinha, as outras duas favoritas.

Outra vaga- Botafogo Samba Clube e Renascer de Jacarepaguá são as outras duas escolas que aparentemente, tem projeções maiores de conseguir a outra vaga destinada aos desfilantes da noite do último sábado. A abertura dos envelopes, com as notas dadas pelos jurados, acontece nesta terça-feira (28), a partir das 14 horas, no Parque de Madureira, na Zona Norte do Rio. Fortes emoções estão por vir, nos últimos 'ecos' do Carnaval de 2023 entre as escolas de samba.