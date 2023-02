Homem se irrita com criança autista e mata o pai dela em Minas Gerais

Um homem de 30 anos está sendo procurado pela Polícia de Belo Horizonte, acusado de matar o pai de um menino autista após se irritar com a criança. O caso aconteceu na noite do último sábado (25/02), em um bar no bairro Vila São João Batista.

De acordo com o relato de testemunhas, o menino tem apenas 4 anos e estava apertando a buzina de um veículo repetidas vezes próximo ao bar onde o pai bebia. O suspeito teria ido reclamar com o pai do garoto, de 40 anos, ameaçando ir buscar uma arma para "resolver a situação", e teria deixado o local em seguida.

Alguns minutos depois, por volta das 21h, o homem foi visto voltando ao bar em um táxi. Ele teria saído do veículo com uma arma e disparado diversas vezes contra o pai da criança. Logo depois, o suspeito fugiu do local, conforme contam os depoimentos. O local estava lotado de clientes no momento em que o crime aconteceu.

A vítima foi socorrida pelas pessoas que estavam na região e levada para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, no bairro de Vila Cloris, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu pouco depois. Segundo informações da perícia, o pai do menino foi atingido por pelo menos quatro tiros: dois na cabeça, um no abdômen e outro nas costas. Além do menino que estava com ele na ocasião, ele deixa outros cinco filhos.

Até a tarde deste domingo (26/02), o suspeito não foi encontrado. A Polícia Civil informou que as testemunhas do crime estão sendo ouvidas e que a investigação "prossegue pela PCMG, que apura a autoria e a motivação do crime".