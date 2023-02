Prefeito de Barra Mansa é internado após ser atacado por pitbull

O prefeito do município de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, foi internado com diversos ferimentos após ser atacado por um pitbull na noite da última sexta-feira (24/02). Rodrigo Drable (DEM) estava tentando ajudar um vizinho, que também ficou ferido após ser mordido pelo cachorro.

Segundo informações da Prefeitura, Rodrigo estava comemorando aniversário em sua casa, no bairro Jardim Alice, quando escutou os gritos do vizinho. Ele foi até o local para ajudar o homem, que estava sendo atacado pelo próprio animal de estimação.

Ao tentar interromper o cão, ele acabou levando várias mordidas antes que conseguisse escapar junto do outro morador. O pitbull acabou fugindo. Ambas as vítimas foram levadas pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia,no centro da cidade.

O vizinho foi internado com cortes e parte de um dos braços dilacerada. Já o prefeito teve diversos ferimentos, ainda não especificados, e também segue internado. O estado de saúde de ambos é estável, mas a previsão de alta hospitalar ainda não foi informada.