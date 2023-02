Blocos pós-carnaval animam as ruas do Rio de Janeiro no fim de semana

Instituída pela Igreja católica para marcar o início da Quaresma e encerrar os festejos da folia de Momo, a Quarta-feira de Cinzas já passou, mas o carnaval, pelo menos no Rio de Janeiro, insiste em não ter fim. Para a alegria dos foliões, o fim de semana pós-carnaval está cheio de opções por toda a cidade. Os destaques de hoje (25) são o Bloco da Anitta, que espera atrair 100 mil foliões ao Centro da cidade, e Mulheres de Chico, no Leme. Além do Desfile das Campeãs do carnaval 2023 na Sapucaí.

Quem quiser curtir a folia até o último momento continuará contando com 3.250 operadores de trânsito, oito postos médicos fixos, 220 ambulâncias e 34 mil instalações sanitárias, entre banheiros químicos, posicionados por onde passarão os blocos, sendo 10% para pessoas com deficiência (PCDs).

Confira a lista dos blocos que acontecem nesse fim de semana.

Sábado (25)

Bloco da Anitta:

Rua Primeiro de Março, 64, Centro

Início: 9h

Final: 12h

Mulheres de Chico:

Praça Almirante Julio de Noronha - Leme

Início: 10h

Final:15h

Chulé de Santa:

Largo do Curvelo, Santa Teresa

Início: 12h

Final: 16h

Quizomba:

Avenida Mem de Sá, 5, Lapa

Início: 12h

Final: 16h

Alegria da República:

Rua dos Inválidos, 3, Centro

Início: 18h

Final: 22h

Só Cachaça:

Rua Nabuco de Freitas, 183, Santo Critsto

Início: 18h

Final: 22h

Berço do Samba:

Travessa do Mosqueira, Lapa

Início: 18h

Final: 22h

Caraxué:

Padaria Manduca, Rua Cerqueira, 74, Paquetá

Início: 15h30

Final: 17h30

Bafafá:

Praça São Salvador, Laranjeiras

Início: 10h

Final: 15h

Se Essa Rua Fosse Minha:

Praça Sandro Moreira, Flamengo

Início: 13h

Final: 17h

Sem Saída:

Rua General Severiano, 76, Botafogo

Início: 16h

Final: 20h

Sufridus de Copacabana:

Praça Inhangá, Copacabana

Início: 16h

Final: 22h

Superbacana:

Praça Afonso Pena, Tijuca

Início: 16h

Final: 21h

Domingo (26)

DomingoMonobloco:

Rua Primeiro de Março, Centro

Início: 9h

Final: 12h

Papudinho do Rio Comprido:

Praça Condessa Paulo de Frontin, Rio Comprido

Início: 15h

Final: 20h

Nossobloco:

Rua Sacadura Cabral, 75, Saúde

Início: 17h

Final: 20h

Fofoqueiros de Plantão:

Rua Jardim Botânico com Rua General Garzon, Jardim Botânico

Início: 10h

Final: 14h

Condomínio Habitacional Barangal:

Barraca do Joel, Posto 9, Ipanema

Início: 10h30

Final: 14h

Broxadão:

Av. Atlântica, 2440, Copacabana

Início: 14h30

Final: 18h

Banda Boka de Espuma:

Rua Marques de Olinda, 45, Botafogo

Início: 18h

Final: 22h