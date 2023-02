Aneel mantém bandeira verde em março e conta de luz segue sem taxa adicional

Nesta sexta-feira (24), A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que irá manter a bandeira tarifária verde acionada em março. Com a decisão, que reflete as boas condições de geração de energia no país, as contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês.

Segundo a agência, o patamar "reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, beneficiados com o período de chuvas.". A bandeira verde está em vigor para todos os consumidores conectados ao sistema elétrico nacional desde 16 de abril.