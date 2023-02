Tiroteio na Nova Intendente assusta sambistas da Série Prata (vídeo)

Um tiroteio próximo à Avenida Ernani Cardoso, a nova passarela de desfiles do Surburbio do Rio, ocorrido no fim da tarde desta sexta-feira (24), assustou os sambistas e jornalistas que se organizam para o primeiro dia de apresentação das escolas da Série Prata. O evento prevê as apresentações de 32 escolas - 16 nessa sexta-feira e outras 16 no próximo sábado (25), entre elas, a Acadêmicos do Cubango e a União de Maricá .

O Morro do Fubá é cobiçado por traficantes de drogas e milicianos, que estão em disputa pelo controle da comunidade. Equipes da Polícia Militar ocuparam o Morro do Fubá e reforçaram também o policiamento nos arredores do local onde está havendo a apresentação das agremiações. Com o reforço, o evento acontece normalmente.



O público pode levar a própria comida e bebida, sendo proibidos somente recipientes de vidro. A passarela montada para o carnaval de 2023 tem capacidade para receber até 5 mil pessoas.

A CET-Rio montou um esquema de trânsito para os desfiles das escolas na Nova Intendente. A Avenida Ernani Cardoso foi interditada entre a Rua Cândido Benício e a Rua Mendes de Aguiar das 23h de quinta-feira (23) às 5h desta sexta-feira. Por volta de 12h, o mesmo trecho volta a ser fechado até às 5h de segunda (27).

Cronograma dos Desfiles

Sexta-feira (24):

Unidos de Lucas;

União do Parque Acari;

Unidos da Vila Santa Tereza;

Raça Rubro-Negra;

Acadêmicos da Abolição;

Acadêmicos de Jacarepaguá;

Acadêmicos do Peixe;

Acadêmicos da Rocinha;

Unidos do Jacarezinho;

Caprichosos de Pilares;

União de Maricá;

Leão de Nova Iguaçu;

Independente da Praça da Bandeira;

Rosa de Ouro;

Acadêmicos de Santa Cruz;

Acadêmicos do Engenho da Rainha.

Sábado (25):

Flor da Mina do Andaraí;

Botafogo Samba Clube;

União do Parque Curicica;

Renascer de Jacarepaguá;

Sereno de Campo Grande;

Arame de Ricardo;

Mocidade Unida do Santa Marta;

Império da Uva;

Acadêmicos do Dendê;

União Cruzmaltina;

Acadêmicos da Diversidade;

Acadêmicos do Cubango;

Alegria da Zona Sul;

Independentes de Olaria;

Arrastão de Cascadura;

União de São Cristóvão.