MP investiga possível irregularidade em patrocínio do HCI ao Fluminense

Patrocínio no calção do Fluminense - Foto: Reprodução

Patrocínio no calção do Fluminense - Foto: Reprodução

Uma possível irregularidade no contrato de patrocínio do Hospital das Clínicas de Itajubá (HCI) ao Fluminense está sendo investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais. A informação foi apresentada pelo MP à Justiça em ação civil pública que pedia que o HCI contratasse novos médicos para o setor de pediatria da unidade.

O valor, somado o primeiro contrato e a renovação, é de mais de R$ 1,4 milhão. O contrato de patrocínio entre as partes foi firmado em setembro de 2022 e, no mês passado, renovado até o fim deste ano.

O Ministério Público afirma que o inquérito foi instaurado no final do mês de janeiro e que, até o momento, “como medida adotada no âmbito do procedimento, foram solicitados documentos para análise do referido contrato”.

Sobre as possíveis irregularidades no contrato, o MP disse que “não há como informar, porque eventuais irregularidades serão apuradas com a análise dos documentos requisitados”.

O valor do patrocínio não foi divulgado pelo HCI e pelo clube na assinatura do primeiro contrato e nem na renovação. No entanto, conforme a ação civil do MP, o valor pago pelo Hospital das Clínicas de Itajubá ao Fluminense é de mais de R$ 1,4 milhão, sendo R$ 400 mil no contrato inicial e R$ 1.052.631,60 na renovação.