Morre Dona Vitória, que denunciou tráfico no RJ com vídeos, há 17 anos

Joana Zeferino da Paz, conhecida como Dona Vitória, morreu nesta quinta-feira (23) aos 97 anos, em Salvador, na Bahia. Em 2005, a aposentada fez uma série de filmagens, da janela do seu apartamento, que dava fundos para a Ladeira dos Tabajaras, no Rio, para denunciar a rotina do tráfico de drogas na região. A ação resultou na prisão de 30 pessoas, entre traficantes e policiais militares.

À época, a senhora de 80 anos, teve que ingressar no Programa de Proteção à testemunha e viveu em um anonimato por questões de segurança na Bahia, onde morreu 17 anos depois .

As imagens, registradas pela moradora, mostravam homens armados vendendo drogas na favela de Copacabana. As imagens foram encaminhadas à Polícia Civil que passou a investigar o caso.