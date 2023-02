Prefeitura divulga novas datas para inscrição nas oficinas de construção do Plano de Habitação de Interesse Social

As primeiras oficinas fazem parte da etapa de diagnóstico, para compreender a situação do município e a demanda habitacional - Foto: Divulgação

As primeiras oficinas fazem parte da etapa de diagnóstico, para compreender a situação do município e a demanda habitacional - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos, está com novas datas para inscrição nas oficinas de construção do Plano de Habitação de Interesse Social, que acontece entre os dias 6 e 9 de março nos quatro distritos. As ações que aconteceriam de 7 a 10 de fevereiro precisaram ser adiadas por causa das fortes chuvas que atingiram o município no início deste mês.

As primeiras oficinas fazem parte da etapa de diagnóstico, para compreender a situação do município e a demanda habitacional, utilizando técnicas participativas que permitem que a população e técnicos da área, a partir de visões individuais, contribuam para elaboração coletiva sobre determinados problemas e proposição de soluções.

Os encontros acontecem durante a semana, sempre às 18h, e servem para que a cidade possa, a partir do entendimento da demanda habitacional existente, planejar e saber exatamente onde irá aplicar os recursos na área.

A primeira reunião acontece na terça-feira (06/03) no Colégio Carlos Magno, Centro. Na quarta-feira (07/03) é a vez de Ponta Negra, no CEIM Marilza da Conceição Rocha Medina. Na quinta-feira (08/03) a oficina acontece na Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, em Inoã. No último dia, na sexta-feira (09/03), a reunião será no CEIM Itaipuaçu, no Jardim Atlântico.

As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.marica.rj.gov.br/habitacao-marica/participe/inscricoes-para-atividades/. Basta clicar em ‘faça sua inscrição’, no distrito desejado e preencher o formulário.