Preso em Bangu, acusado de transmitir arrastão no Rio de Janeiro

Marlon Oliveira dos Santos, acusado de transmitir ao vivo pela internet um arrastão no Rio de Janeiro, no dia 16 de fevereiro, foi preso nesta sexta-feira (24) em Bangu, na zona oeste do Rio. Agentes da 34ªDP (Bangu) efetuaram a prisão, após trabalho de inteligência.

Na live , de 20 minutos, o assaltante aborda as vítimas , ameaça as pessoas com arma e rouba os pertences. No vídeo que circulou nas redes sociais , o criminoso sai do carro, aborda um motorista que é obrigado a entregar um cordão. Em seguida, um comparsa aparece e exige a aliança da vítima. Logo depois, Marlon aparece debochando da situação.

Conhecido como Marlinho, ele mostrou o crime sendo praticado na Avenida Santa Cruz, no acesso ao viaduto do Lameirão, em Santíssimo.

Marlon, de 22 anos, morador da Vila Aliança, em Bangu, já possui passagem pelo sistema penitenciário no ano passado, além de 5 anotações criminais.