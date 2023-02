Impacto das chuvas ainda leva medo aos moradores do Engenho Pequeno

Uma semana após as tempestades que assustaram e levaram transtornos aos moradores do Engenho Pequeno, muitas pessoas ainda estão convivendo com o medo do impacto que novas chuvas podem ter na região.

Na Rua Adelina Ferreira, barrancos de lama formados pelos deslizamentos ainda ameaçam moradias da localidade e residentes da rua têm medo que suas casas sejam destruídas pela lama.

Retirados de suas residências por causa do risco de novos deslizamentos, os moradores pedem que a lama acumulada seja removida do local, para que suas casas fiquem seguras.

“Algumas casas estão intactas. Se descer toda essa lama, minha casa vai ser destruída”, conta Alex Dias, morador da região.

A maioria dos moradores, segundo Alex, já está inscrito no Auxílio Habitacional da Prefeitura, mas, ainda assim, muitos querem a segurança de poder voltar para suas antigas residências.

“A gente pode ficar 6 meses morando em outro lugar, mas queremos a segurança de que nossas casas não vão acabar destruídas pelo que pode ser evitado”, afirmou.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo não respondeu até o fechamento da matéria.