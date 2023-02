Rita Lee é internada em São Paulo; estado de saúde é delicado

Cantora deu entrada no hospital em estado considerado extremamente delicado - Foto: Divulgação

Cantora deu entrada no hospital em estado considerado extremamente delicado - Foto: Divulgação

A cantora Rita Lee, de 75 anos, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (24). Embora recuperada recentemente de um câncer no pulmão, informações dadas à imprensa, dão conta de que o quadro da cantora, neste momento, é "extremamente delicado".

Descoberto no mesmo hospital em que está internada, o câncer no pulmão esquerdo foi tratado através de imunoterapia e radioterapia e durou cerca de um ano. Mesmo curada, ela se manteve afastada do olhar público, sendo vista na semana passada nas redes sociais, após postagem foi feita pelo marido, Roberto de Carvalho.

Longe dos holofotes durante o período de tratamento, a artista foi homenagada por Manu Gavassi no início deste mês, em uma das maiores franquias musicais da MTV, o "Acústico MTV" com o álbum 'Fruto Proibido' que possui quase 50 anos de lançado.