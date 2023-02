Jovem encontrada morta em São Gonçalo é sepultada no Pacheco

O corpo da adolescente, de 17 anos, encontrada morta, na manhã da última terça-feira (21), no quintal da casa onde morava com uma amiga e o namorado, no Raul Veiga, em São Gonçalo, foi sepultado, na manhã desta sexta-feira (24), no Cemitério Municipal do Pacheco, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo.

Apesar de, inicialmente, o caso ter sido tratado por amigos como feminicídio, a perícia comprovou que a jovem não foi executada.

Ela foi sepultada no Cemitério Municipal do Pacheco, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo | Foto: Filipe Aguiar

Segundo laudos, nos exames necropsiais foi encontrado farta quantidade de drogas no corpo da adolescente.

"Ela já não morava com a família. Namorava esse menino há cerca de um ano e há um mês dividia casa com o namorado e uma amiga. Infelizmente desde os 13 anos ela se entregou para as drogas e perdeu o controle da própria vida", contou uma tia da jovem.

Ainda segundo familiares, o trio que dividia casa estava habituado a usar drogas juntos e as brigas entre o casal era bastante comuns.

"Eles brigavam o tempo inteiro e sempre com muita droga envolvida. No dia da morte, pelo que me contaram, eles estavam no carnaval e na volta pra casa começou a briga. Eles se agrediram e ela caiu desacordada. Mas, quando eles brigavam muito ela desmaiava. O namorado a tirou da calçada, colocou no quintal da casa e foi chamar a mãe dela, para dizer que ela estava desacordada. Foi quando viram que ela estava morta", narrou a tia da menina.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo chegaram a registrar o caso, ouviram o namorado da vítima, que foi liberado após esclarecer os fatos.

Enterro

Cerca de 30 amigos e familiares estiveram no sepultamento da jovem, que aconteceu às 11h.

Muito emocionadas, as amigas da menina não falaram com a imprensa.

A mãe da menina, muito abalada, não conseguiu comparecer ao sepultamento da filha.

A tia mandou um recado aos jovens: "Cuidem de vocês. Não se deixem levar por esse caminho, porque a droga, o próprio nome já diz, é uma droga".