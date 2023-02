CCR Barcas sugere ao estado do RJ redução nas linhas em operação

CCR Barcas quer acordo com governo para a não interrupção do serviço - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A CCR Barcas, concessionária que administra o serviço das Barcas no estado do Rio de Janeiro, quer fazer um acordo com o governo para reduzir o número de viagens. A justificativa seria a falta de recursos para manter o meio de transporte em funcionamento.

A empresa teria encaminhado um ofício ao estado que afirma que uma recusa da tentativa de acordo pode fazer com que a prestação de serviço seja interrompida já na próxima sexta-feira (3).

Se a proposta for aceita, a concessionária aumentará o prazo para o dia 10 de março.

Confira o que mudaria segundo o acordo:

1 - Linha Rio Niterói

Alteração no intervalo de 15 minutos para 20 minutos entre as partidas, durante o horário de rush

Alteração no intervalo de vale de 20 minutos para 30 minutos entre as partidas

2 - Linha Rio - Charitas

Sem operação

3- Linha Rio - Cocotá

Sem operação

4- Linha Rio - Paquetá

Alteração nos últimos horários entre a Praça XV e a estação Paquetá: de 20h50 para 21h30 no sentido PXV-PQT e de 22h para 22h40 no sentido PQT-PXV

Exclusão da viagem das 23h30 no sentido PXV-PQT

5 - Div. Sul (Mangaratiba , Ilha Grande e Angra dos Reis)

Sem alteração