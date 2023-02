Prefeitura de Niterói mantém manutenção de rios e canais durante todo o ano

A Prefeitura de Niterói mantém um trabalho rotineiro de limpeza e manutenção dos rios, canais e na rede pluvial da cidade. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) é a responsável pelo trabalho que envolve uma equipe de mais de 100 profissionais de empresa especializada que atuam nas diversas regiões da cidade. Entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano, a Seconser realizou a limpeza de 4.236 caixas e 4.322 metros de redes lavadas, além de limpar um total de 62.363 metros de extensão de rios e canais.

Desde setembro, a Seconser intensificou os trabalhos como forma de prevenção e redução dos impactos causados pelas chuvas de verão. Atualmente, há funcionários trabalhando no Rio Bomba, na região do Barreto, de onde já foram retiradas 180 toneladas de detritos do canal. Além disso, há equipes operando no canal do Muriqui Pequeno, em Pendotiba, no canal do Morro Souza Soares, em Santa Rosa, Cintura (Piratininga), Antônio Machado, na Engenhoca, em um canal atrás da Maternidade Alzira Reis e no Rio da Vala, no Maravista.

A Prefeitura atua com manutenção rotineira de todos os rios e canais da cidade, em média, por duas vezes ao ano em cada um ou pontualmente quando necessário. Os espaços também passam por dragagem e um serviço de desobstrução e escavação do material que fica depositado no fundo. Além disso, a Seconser realiza, diariamente, limpeza de ralos, caixas de passagens e lavagem da rede em diversos pontos de Niterói.