Autoridades anunciam a ampliação do Hospital Universitário Antônio Pedro , em Niterói

Durante uma reunião entre o secretário-executivo do município, Rodrigo Neves; o Ministro da Previdência , Carlos Lupi, e o reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio Nóbrega, nesta quinta-feira (23) , foi anunciado a ampliação do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), em Niterói.

A extensão da unidade de saúde será em um terreno ao lado do hospital, que é de propriedade do INSS na Avenida Marquês do Paraná, no Centro de Niterói.

Segundo Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, a parceria é de grande importância para a cidade, pois amplia o atendimento à saúde e permite a formação de novos médicos e profissionais de saúde.

Na reunião estavam presentes também o vice-reitor da UFF, Fábio Passos, e do secretário municipal da Região Oceânica de Niterói, Binho Guimarães.