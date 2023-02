Título da Imperatriz pode ser revisto devido polêmica na justificativa dos jurados

A apuração das notas do Carnaval do Rio deste ano tem sido motivo de polêmica nas redes sociais. Apesar da previsão de que o documento oficial com as justificativas dos jurados para as notas só seja divulgado na próxima sexta, já se criou uma polêmica nas redes sociais em torno do tema, após a perda do título pela Viradouro para a Imperatriz Leopoldinense por décimos. Uma das polêmicas, é de que o jurado de bateria Rafael Barros Castro justificou o decréscimo de 0,1 no quesito bateria para a Viradouro, por conta de os componentes não terem parado em frente ao módulo julgador. No entanto, o regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) assegura que, mesmo sendo feita pela maioria das escolas, a parada em frente ao módulo não é obrigatória.

Assim, se essa justificativa for confirmada, a Viradouro poderá alegar um erro de direito e um imbróglio será aberto. Um caso parecido aconteceu em 2017, quando a Mocidade apontou um erro na contagem e teve direito ao título dividido com a Portela.