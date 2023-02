Homem fica cego após ex-namorada jogar soda cáustica em seu rosto

Uma mulher, de 41 anos, é suspeita de jogar soda cáustica no rosto do ex-namorado, nesta quarta-feira (22), na saída de uma academia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O tatuador Leandro Coelho perdeu a visão e está internado em situação crítica no hospital Santa Casa, localizado no bairro.

Segundo a ocorrência, a mulher esperou Leandro sair da academia e, ao vê-lo, insistiu por uma conversa. Logo depois, ela jogou o produto corrosivo no rosto dele.

De acordo com o registro, a mulher aguardava Leandro para conversar sobre o fim do relacionamento dos dois. O homem relatou que tentou fugir em uma moto por alguns metros até perder totalmente a visão e cair. Por causa da soda cáustica, o capacete que Leandro usava derreteu no rosto do tatuador.



A vítima relatou à polícia que, enquanto agonizava de dor devido à queimação ocasionada pelo líquido, moradores da região tentaram ajudá-lo lavando o rosto com água até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, e a mulher continua foragida.