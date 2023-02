"O sonho virou realidade!" - puxador campeão pela Imperatriz é 'cria' de São Gonçalo

Com passagens pela Porto da Pedra e Viradouro, o intérprete campeão pela Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2023, Pitty de Menezes, é 'cria' de São Gonçalo. Estreando pela agremiação de Ramos, o puxador diz que pretende continuar na escola e só sai se a presidência quiser.

Luiz Fellype de Menezes Alves, o 'Pitty', tem 31 anos e nasceu em São Pedro D'Aldeia, mas foi criado em São Gonçalo. Ele diz que tem como inspiração o Dominguinhos do Estácio, que, assim como ele,foi integrante da Imperatriz e da Viradouro.

"É muita emoção. Estou realizando um sonho de criança. É super emocionante poder cantar em uma escola que teve Dominguinhos, meu ídolo máximo. E ele também foi campeão", contou.

Pitty começou no universo carnavalesco desfilando pela ala das crianças na Viradouro, ainda em 2000. No ano de 2007, ele se tornou o cantor mirim oficial da agremiação niteroiense, e permaneceu na escola até 2016. No mesmo ano, foi para a Unidos da Tijuca.

Em 2019, ele virou o cantor oficial da Porto da Pedra, e teve sua atuação elogiada pela mídia especializada. A partir daí, ganhou prêmios como 'revelação' pelo Vozes do Carnaval, Via do Samba, Samba na Veia e 100% Carnaval, e ganhou como 'Intérprete Mais Popular da Séria A' pela Vozes do Carnaval. Levou também o prêmio de 'Melhor Intérprete da Série A', pelo troféu Gato de Prata.

Neste ano, Pitty virou o cantor oficial da Imperatriz, fazendo sua estreia pela escola. Com o enredo 'O Aperreio do Cabra que o Excomungado Tratou com Má-querença e o Santíssimo não Deu Guarida', a agremiação se tornou a campeã do Grupo Especial. É a primeira vez que o intérprete leva o campeonato na primeira divisão do carnaval.

Sobre a preparação para comandar uma escola na avenida, ele revelou que tem acompanhamento de uma fonoaudióloga e se preocupa com a alimentação.

"Faço tratamentos com a fono, bebo bastante água e tenho uma alimentação leve", disse.

E, por ele, seu destino para o próximo carnaval já está definido. Pitty quer continuar na Imperatriz e sonha com bicampeonato. "Só saio se a presidente quiser", afirma.

Aponta como uma das favoritas desde o término de seu desfile, a Imperatriz brigou com a Viradouro décimo a décimo para conquistar pela 9ª vez o título do Carnaval carioca. Além de levar a taça da elite, Pitty parece ter deixado também um pouco de sorte a sua ex-escola Porto da Pedra, que acabou campeã da Série Ouro e voltará a disputar o grupo especial em 2024.