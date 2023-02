Bombeiros RJ realizam 1.646 salvamentos marítimos no Carnaval

Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, o CBMERJ realizou 1.646 salvamentos marítimos em todo o Estado. Cerca de 120 mil ações de prevenção foram realizadas pelos guarda-vidas e 191 crianças perdidas foram resgatadas.

Desde o início da Operação Verão do CBMERJ, no dia 21 de dezembro de 2022, já foram efetuados mais de 7 mil salvamentos marítimos, 434 mil ações de prevenção e 1.533 resgates de crianças perdidas.

Prevenção na folia

O Corpo de Bombeiros do Rio reforçou as ações de prevenção a afogamentos durante o Carnaval. Nos dias de folia, além do patrulhamento ostensivo do litoral com aeronaves, botes, lanchas e motos-aquáticas e da orientação dada pelos guarda-vidas aos banhistas, a corporação também realizou abordagens aos foliões de blocos que desfilam na orla. São comuns os casos de afogamentos associados à ingestão de bebidas alcoólicas antes do mergulho no mar, por exemplo. Os militares se posicionaram em acessos à praia, como saídas de metrô e pontos de ônibus.

Ranking Carnaval:

3º GMAR Copacabana

Resgates: 814

Prevenções: 19.474

Crianças perdidas: 24

4º GMAR Itaipú

Resgates: 187

Prevenções: 32.803

Crianças perdidas: 4

DBM 1/27 Saquarema

Resgates: 102

Prevenções: 5.392

Crianças perdidas: 0

Ranking Operação Verão:

2º GMAR Barra da Tijuca

Resgates: 1.916

Prevenções: 34.348

Crianças perdidas: 32

DBM 3/M Recreio dos Bandeirantes

Resgates: 1.345

Prevenções: 27.041

Crianças perdidas: 160

3º GMAR Copacabana

Resgates: 1.268

Prevenções: 85.161

Crianças perdidas: 875

Parciais de 17/02/2023 até 21/02/2023

Total de Prevenções: 119576

Total de Crianças perdidas: 191

Total de Resgates: 1646

1º GMAR Botafogo

Prevenções: 2827

Crianças perdidas: 13

Resgates: 58

DBM 1/M Paquetá

Prevenções: 351

Crianças perdidas: 2

Resgates: 0

DBM 1/26 Mambucaba

Prevenções: 1865

Crianças perdidas: 0

Resgates: 33

DBM 1/27 Saquarema

Prevenções: 5392

Crianças perdidas: 0

Resgates: 102

2º GMAR Barra da Tijuca

Prevenções: 10002

Crianças perdidas: 1

Resgates: 29

DBM 2/M Piscinão de Ramos

Prevenções: 1083

Crianças perdidas: 95

Resgates: 5

DBM 2/9 Rio das Ostras

Prevenções: 5384

Crianças perdidas: 0

Resgates: 32

DBM 2/10 Ilha Grande

Prevenções: 4916

Crianças perdidas: 0

Resgates: 8

DBM 5/M Sepetiba

Prevenções: 590

Crianças perdidas: 0

Resgates: 8

3º GMAR Copacabana

Prevenções: 19474

Crianças perdidas: 24

Resgates: 814

DBM 3/M Recreio dos Bandeirantes

Prevenções: 4779

Crianças perdidas: 13

Resgates: 80

DBM 3/5 São João da Barra

Prevenções: 437

Crianças perdidas: 21

Resgates: 51

4º GMAR Itaipú

Prevenções: 32803

Crianças perdidas: 4

Resgates: 187

DBM 4/M Barra de Guaratiba

Prevenções: 17705

Crianças perdidas: 4

Resgates: 48

5º GBM Campos dos Goytacazes

Prevenções: 875

Crianças perdidas: 10

Resgates: 96

9º GBM Macaé

Prevenções: 4174

Crianças perdidas: 4

Resgates: 19

18º GBM Cabo Frio

Prevenções: 5125

Crianças perdidas: 0

Resgates: 42

26º GBM Paraty

Prevenções: 1794

Crianças perdidas: 0

Resgates: 34

19º GBM Ilha do Governador

Prevenções: 0

Crianças perdidas: 0

Resgates: 0