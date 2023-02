Família procura por "Bidu", cão de estimação de criança autista em São Gonçalo

Um Pinsher marrom, com peito e patinhas brancas, conhecido como "Bidu" está desaparecido desde a última quarta-feira (22), quando fugiu de casa, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, para ir atrás de uma outra cachorra da família, a labradora Naná, que estava no cio e conseguiu escapar da residência.

O cão chegou na família de Viviane e Joaquim Fonseca, mãe e filho, há cinco anos. Desde então, "Bidu" se tornou o grande xodó e companheiro de Joaquim, de 13 anos, que é autista, e se apegou ao cão desde que tinha 8 anos.

"O "Bidu" é um cachorro muito caseiro, estou acostumada a levar e buscar o Joaquim na escola e ele sempre ia com a gente, sempre fazendo companhia ao meu filho. Achamos que ele acabou se perdendo quando foi atrás da Naná", disse Viviane Fonseca.

Viviane conseguiu achar a labradora "Naná" ontem a noite, por volta de 18h, e com ela estava uma Pinscher fêmea, que também estava perdida e foi devolvida à dona. Uma pessoa que estava presente no momento comentou que viu um animal com as mesmas características de "Bidu" ali pelo bairro, próximo à escultura do Cristo Redentor.

"Meu filho está mais esperançoso, pois ontem, quando achamos essa outra cachorra, que estava junto com a "Naná", conseguimos devolver à dona e isso nos deu confiança de também encontrar o nosso Bidu", finalizou Viviane.

Para qualquer informação a respeito do paradeiro do animal, o número de contato é o (21) 98014-7195.

Pinscher marrom conhecido como Bidu | Foto: Divulgação

