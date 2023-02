Maricá+Verde distribui 100 mudas nativas da Mata Atlântica no Caxito

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, distribuiu nesta quinta-feira (23) cerca de 100 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, como, ipê-rosa, pata de vaca, ingá de metro, ipê-branco, algodão da praia, ipê-amarelo, moringa, grumixama, entre outras, no bairro do Caxito.

Morador recente do bairro, o marítimo Daniel Santos, de 40 anos, relatou a sua experiência participando da ação pela primeira vez. "Eu estava no ponto indo para o trabalho, mas consegui pegar as mudinhas. Achei esse projeto fantástico, uma iniciativa muito boa. Eu vim morar recentemente em Maricá e estou achando incrível todos esses projetos, é muito importante e vale muito a pena a Prefeitura incentivar e realizar essas ações. A ideia de reflorestar a cidade é excelente", disse Santos.

Projeto Maricá+Verde

O projeto Maricá+Verde é uma iniciativa da Secretaria de Cidade Sustentável que promove doações de mudas nativas da Mata Atlântica, semanalmente, percorrendo todos os bairros da cidade. Nesses oito anos de existência, já foram doadas mais de 45 mil mudas à população, além de cultivadas mais de 80 mil plantas em ações de reflorestamento, realizadas próximas a rios e áreas de proteção ambiental.

Essas ações estimulam a conscientização ambiental e reforçam o compromisso do município em proteger os recursos naturais. O projeto segue com distribuições nas próximas semanas, sempre às quintas-feiras, a partir das 9h30.

Confira a programação de março:

02/03 – Bambui (Praça)

09/03 – Parque Nanci (próximo ao pastel do Scooby)

16/03 – Manu Manuela

30/03 – Ponta Negra (Praça)