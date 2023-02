Lateral Jorge, do Fluminense, rompe ligamento do joelho

O lateral-esquerdo Jorge, recém contratado pelo Fluminense e que ainda estava sendo preparado para assumir a posição, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além do menisco, e vai precisar passar por uma cirurgia. Este tipo de lesão costuma tirar o atleta de combate por aproximadamente oito meses.

De acordo com informações divulgadas pelo Fluminense, a lesão aconteceu no treinamento da última terça-feira (21).

Jorge chegou por empréstimo do Palmeiras e era cotado para ser a solução da lateral do Tricolor, que não tem um titular há tempos. Contudo, como enfrentou lesões também no clube paulista, ele estava sendo preparado para atingir sua melhor forma física, visando a disputa da Taça Libertadores, que se inicia para o Fluminense em abril.

Para piorar a situação, Calegari que desempenhou bem a função no início desta temporada foi negociado com um clube dos Estados Unidos.