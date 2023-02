Como tentar evitar o golpe do cartão por aproximação; saiba mais

Problema ficou muito evidenciado no Carnaval - Foto: Divulgação

Problema ficou muito evidenciado no Carnaval - Foto: Divulgação

A tecnologia de comunicação por campo de proximidade, ou near-field communication (NFC), trouxe uma revolução no mundo financeiro, permitindo a troca de informações segura entre dispositivos compatíveis que estejam próximos. Ela possibilitou o uso de cartões de aproximação, usando criptografia mais segura que os cartões que usam chips.

Mas, muito se engana quem acha que com isso os problemas com fraudes e golpes acabaram. Pelo contrário, pois foram criadas modalidades para criminosos se aproveitarem. O problema ficou muito evidenciado no último carnaval, os fraudadores usam uma máquina de cartão de crédito ligada, e em aglomerações, como estádios, shows, bloquinhos e transporte público encostam e acabam conseguindo aplicar o golpe passando o cartão da vítima.

São várias pessoas sendo vítimas de criminosos, que apenas se aproximam dos cartões para retirar valores das contas das vítimas. Lembrando que para efetivar uma transição basta aproximar um aparelho a sete centímetros do cartão e esperar alguns segundos.

Outra vertente do golpe é de criminosos que colocam recipientes nas portas de bancos com máquinas de cartão disfarçadas dentro. Essas bloqueiam a porta ao não conseguirem acessar o banco de maneira normal eles fazem a aproximação do cartão tendo o dinheiro desviado. Ou seja, a imaginação dos golpistas é muito grande.

Com isso, mesmo sendo muito segura essa nova tecnologia de compraras fraudes estão acontecendo e crescendo. A única forma de tentar evitar esse problema é a prevenção. Caminhos para isso existem, como estabelecer que essas transações só sejam realizadas mediante senha.

Outros caminhos viáveis são: aproximar o cartão somente após conferir o valor, pegar o comprovante da compra e ativar as notificações do banco para comprar por aproximação. Também é um caminho usar o cartão por aproximação por meio da carteira digital, que hoje pode ser instalada em quase todos smartphones como aplicativo.

O smartphone pode ser mais seguro e evitar o golpe, pois você guarda o seu cartão em uma carteira de metal. Além disso, o acesso deve se dar por meio de acesso ao aparelho e abertura do aplicativo. Contudo, mesmo isso não impede os golpes, como se observa com o aumento de roubos de aparelhos.

Caso isso ocorra o caminho será entrar em contato imediatamente como as instituições financeiras com as quais se tenha contas e cancelar todos os acessos. Isso pode ocasionar uma dor de cabeça futura, mas evitar grandes perdas financeiras. Enfim, a prevenção sempre será o melhor remédio para não cair em fraudes.