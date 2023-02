Igreja abre espaço gratuito no Metaverso para oração e aconselhamento; entenda!

A Igreja Adventista do Sétimo Dia está oferecendo um espaço gratuito no Metaverso para oração e aconselhamento espiritual durante 10 dias, a partir de hoje (23). A iniciativa, chamada 10 Dias de Oração, ocorrerá sempre às 21h (horário de Brasília) na plataforma Spatial e é aberta ao público em geral.

O ambiente contará com mensagens bíblicas, momentos de oração, música e a oportunidade de ser aconselhado ou tirar dúvidas sobre questões de fé. O programa será conduzido pelo pastor Jorge Rampogna, diretor da área de Comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul. O evento é uma oportunidade para a igreja explorar novas formas de levar sua mensagem a diferentes públicos, incluindo aqueles que não costumam frequentar templos físicos.

As informações sobre como participar estão disponíveis no link adv.st/metaverso.

Entendendo o Metaverso: o futuro que já é presente

O Metaverso, ambiente que já movimenta as finanças de organizações em todo o mundo, figura como tendência consolidada futura. A consultoria Gartner estima que, em menos de cinco anos, mais de um quarto das empresas estarão no Metaverso. E que 25% da população mundial passe pelo menos uma hora por dia no ecossistema digital.

Em reportagem veiculada pelo site Fortune, de janeiro de 2022, o pastor de igreja virtual chamada VR Chuch, D.J. Soto, comenta sobre as oportunidades para levar o evangelho a diferentes públicos. São pessoas que, por diferentes razões, não costumam ir a um templo físico. A congregação virtual já tem 200 pessoas e começou atendendo a pessoas ateias e agnósticas. Soto já realizou até alguns batismos de forma remota.

O religioso e autor do livro VR & The Metaverse Church, Jeff Reed ressalta que “a igreja tem a oportunidade de explorar novos mundos estranhos, de buscar nova vida e novas civilizações, para ir aonde nenhum homem foi antes”. No livro, ele apresenta o dado de que igrejas que exploram a realidade virtual relatam envolvimento com 80 a 85% de pessoas classificadas como ateias ou agnósticas.

Pensando nesta faceta mais espiritual do Metaverso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia lançou a proposta de atender gratuitamente as pessoas durante 10 dias em um programa diferente.

