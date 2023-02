Motociclista morre após colisão na RJ-106, em Maricá

O corpo será encaminhado após perícia ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto - Foto: Divulgação

Um motociclista de 32 anos morreu na manhã desta quinta-feira (23) depois de colidir com um caminhão na RJ-106, altura de Itapeba, em Maricá.

O homem trafegava sozinho quando, por volta das 8h, colidiu com o caminhão. Por conta do acidente, o trânsito precisou ser interditado. Há lentidão no trecho.

Há lentidão no trecho | Foto: Divulgação

