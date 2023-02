Especialista dá dicas para voltar a alimentação saudável após o Carnaval

Com o fim das férias e do Carnaval, o desafio agora é retomar o ritmo e voltar para a rotina com uma alimentação equilibrada. Após o período sem dieta, pode haver uma sensação de inchaço e isso ocorre por conta da retenção de líquidos e talvez um ganho de peso em decorrência do alto consumo de alimentos com carboidratos simples e exageros de bebidas açucaradas e bebidas alcoólicas e açucaradas.

Pensando nisso, a Dra. Fernanda Lopes, nutricionista clínica do Emagrecentro, sugere alguns passos para eliminar o inchaço e voltar ao ritmo com uma dieta saudável.

"Nada de compensar! Aquele pensamento de ficar muito tempo sem comer ou comer em uma quantidade muito baixa é um grande erro! A restrição gera picos de fome, levando à alta ingestão de alimentos de uma só vez. Isso, mais para frente, ainda pode gerar um transtorno alimentar e se tornar um ciclo vicioso”, explica Lopes.

Ela também recomenda beber muita água. "Diariamente é recomendado em média 2 litros de agua/dia para a eliminação de toxinas, recuperar a hidratação e identificar com mais facilidade quando se está com fome", acrescenta.

Outra dica é: Não poupe na salada! "Esses alimentos apresentam boa quantidade de fibras e minerais, garantido um bom funcionamento intestinal, já que as vitaminas e minerais presentes na salada estão diretamente relacionados com o reequilíbrio da flora intestinal. Por isso, quanto maior for a variedade e cores, melhor", explica.

Alimentos anti-inflamatórios são grandes aliados. “Para potencializar o processo, pode incluir gengibre, cúrcuma, semente de chia ou linhaça e vegetais verde-escuros na dieta, pois eles são imprescindíveis para auxiliar no detox do organismo”, comenta a especialista Fernanda.