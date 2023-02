Gonçalenses recebem troféu da Série Ouro na quadra da Porto da Pedra

Deu São Gonçalo na Série Ouro! A Unidos do Porto da Pedra conquistou o título da categoria e recebeu, na noite desta quarta-feira (22/02), o troféu da vitória, que garante o acesso ao Grupo Especial em 2024.

A diretoria da escola chegou da Sapucaí com a taça por volta das 21h e foram recebidos com alegria pelas centenas de foliões e torcedores reunidos na quadra da agremiação.

O presidente de honra da escola, Fábio Montibelo, comemorou a esperada vitória. "O Carnaval para a gente é muito difícil, mas com a garra da escola e a ajuda da Prefeitura de São Gonçalo, nós conseguimos alcançar o objetivo, que era chegar no Especial. E agora é se manter lá, com certeza eles vão ter muito trabalho para tirar a Porto da Pedra", comentou ao OSG.

Ele ainda adiantou que a escola já começou a se preparar para o ano que vem. "Já temos enredos aí, estamos vendo já. Mas agora é hora de comemorar, estou muito feliz", contou, antes de se render às festividades com os foliões, cuja celebração foi intensificada pela 9 mil latas de cerveja distribuídas na casa.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, esteve no local com o filho, o deputado Douglas Costa. Ao OSG, ele enfatizou a parceria com a escola. "São Gonçalo merece uma escola de samba do tamanho dela no Especial. Então, agora, a escola vai representar o município de São Gonçalo na altura dele, no tamanho dele", celebrou.