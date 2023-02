Vilage no Samba é campeã novamente pelo Carnaval de Nova Friburgo

Pelo quarto ano consecutivo a Vilage no Samba levanta o troféu de campeã do Carnaval em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. A Vilage soma um total de 28 títulos no currículo e é a maior campeã do desfile das escolas de samba da cidade.

Neste ano, a escola foi a segunda a desfilar e levou para a Avenida Alberto Braune os Tambores da África com um enredo exaltando a ancestralidade e o berço da humanidade.

A apuração das notas dos jurados começou no início da tarde desta quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro. Primeiro, foram lidas as notas das escolas do Grupo A. Na sequência o grupo Especial.

Só que, antes mesmo da abertura dos envelopes, um recurso movido pela Alunos do Samba, deferido pela Liga das Escolas de Nova Friburgo - LIESBENF, tirou dois pontos da Unidos da Saudade.

O argumento do recurso era que a agremiação feriu o regulamento em um dos artigos. A direção da Unidos da Saudade pediu para que as notas da escola não fossem lidas e abandonou a apuração. A LIESBENSF explicou que uma cópia das notas será enviada para a Unidos da Saudade.

Ao fim das notas, Vilage no Samba garantiu a vitória e a Alunos do Samba, que é a azul e branco de Conselheiro Paulino, ficou em segundo lugar.