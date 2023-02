Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 9 milhões

Nesta quinta-feira (23), a partir das 20h (horário de Brasília), as seis dezenas do concurso 2.567 da Mega-Sena serão sorteadas no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

O prêmio estimado é R$ 9 milhões. Em geral, o sorteio durante a semana acontece às quartas-feiras, mas foi adiado por conta do carnaval.

Quem quer tentar a sorte pode fazer sua aposta até as 19h do dia do sorteio (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica do país ou pela internet: no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias Caixa (disponível para usuários das plataformas iOS e Android), além do internet banking para clientes do banco.

Pela web, é necessário ter um cadastro, ser maior de 18 anos e informar o número do cartão de crédito (caso de não clientes da Caixa). Neste caso, o valor mínimo para apostar é de R$ 30, e o máximo, de R$ 500 por dia.