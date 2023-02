Vítima de feminicídio em São Gonçalo está internada em UTI

Homem acusado de feminicídio contra esposa grávida , Aristides José de Britto Júnior, passa por audiência de custódia nessa tarde de quarta-feira (22). O acusado do crime foi preso no Hospital Azevedo Lima, em Niterói, no último dia 20.

A vítima de uma tentativa de feminicídio pelo companheiro, está internada na UTI do Hospital Estadual Azevedo Lima , em estado grave. A mulher, grávida de 30 semanas, sofreu uma lesão no abdômen e a filha nasceu prematura. No dia 15, a bebê foi transferida para o Hospital do Ingá.

A patroa da vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher para denunciar Aristides.

Segundo investigações, uma amiga da vítima recebeu uma mensagem do acusado, alegando que tinha agredido a esposa. Em depoimento, ele negou as alegações.

As investigações continuam e pretendem ouvir a mulher.