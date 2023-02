Justiça nega pedido para que Key Alves, do 'BBB' 23, preste depoimento

A jogadora de vôlei afirmou, durante o programa, que estava no local no momento do crime, ocorrido em agosto do ano passado - Foto: Reprodução

A jogadora de vôlei afirmou, durante o programa, que estava no local no momento do crime, ocorrido em agosto do ano passado - Foto: Reprodução

O pedido para que Key Alves, do "BBB" 23 desse seu depoimento como testemunha do assassinato do lutador Leandro Lo foi negado pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A jogadora de vôlei afirmou, durante o programa, que estava no local no momento do crime, ocorrido em agosto do ano passado, em São Paulo. Após a declaração, o advogado do policial acusado da morte decidiu fazer a solicitação.

Em seu despacho, o juiz explicou que o período para arrolar testemunhas da defesa já passou e disse: "Ademais, os advogados somente juntaram aos autos manchetes de sites da internet, e não o vídeo com o momento da suposta frase dita pela jogadora, a fim de que este Juízo pudesse apreciar a veracidade das notícias".

Ele também destacou que o Ministério Público já tinha se manifestado contrariamente ao pedido