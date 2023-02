Missa celebra a Quaresma no Cristo Redentor nessa quarta (22)

A missa celebrando a Quaresma foi realizada às 8h no Cristo Redentor - Foto: Divulgação

No Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor foi realizada na manhã desta quarta-feira de cinzas (22), missa celebrando o primeiro dia da quaresma, dirigida pelo Padre Omar. A quaresma se inicia 40 dias antes da celebração da Páscoa. Esse período, que faz a separação entre o Carnaval e a quaresma , começa no dia 22 de fevereiro e termina no dia 6 de abril.

Toda sexta-feira, a partir do dia 24, terá a 'encenação da paixão', relembrando o sofrimento, a morte, e comemorando a ressurreição e a vitória de Cristo.