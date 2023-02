Rio volta ao estágio de atenção; chuva pode vir mais cedo nesta quarta

As fortes chuvas, acompanhadas de ventos e muita confusão na noite de terça-feira (21), fez o Rio de Janeiro voltar ao estágio de atenção às 5h45 desta quarta-feira (22).

Em fevereiro, choveu 68% em relação ao esperado para todo o mês. Com alagamentos em vários pontos da cidade, muitas quedas de árvores foram registradas. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as zonas Norte e Oeste do Rio foram as regiões mais afetadas pelas chuvas.

Já sobre o impacto das chuvas no Estado, Seropédica foi o município mais atingido, com 91 mm de chuva durante a noite. Japeri, Piraí, Porto Real e Duque de Caxias também foram muito afetados.

Para quem esperava para viajar, os ventos de 66 km/h na região próxima ao aeroporto fez passageiros enfrentarem longas filas e voos foram cancelados.

Para esta quarta-feira (22), a temperatura máxima prevista é de 35°C, e a chuva pode vir mais cedo, já durante a tarde.