Em consequência dos temporais, moradores do Boassu pedem socorro e arrecadam doações para desabrigados

Após as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Gonçalo na segunda-feira (13) e na sexta (17), moradores da Avenida Luís Corrêa da Silva (antiga lodial), no Boassu, continuam sofrendo as consequências do temporal.

Os próprios vizinhos estão fazendo uma campanha de arrecadação de roupas, alimentos, água e itens de higiene pessoal. Mais de 80 famílias se encontram em situação de emergência.

Muitos moradores tiveram a casa invadida pela água, que em algumas residências chegou ao nível do teto. Isso ocasionou a perda de móveis e eletrodomésticos, fazendo com que tenham que se abrigar em casas de parentes e amigos. Outra questão que dificultou a vida dessas pessoas é a água, que ficou cortada por muitos dias e ainda não está normalizada, desde o primeiro temporal que atingiu a cidade. A consequência é a limitação para realizar a limpeza das casas e do comércio local, para que possam seguir adiante com o que restou.

O morador Tiago Márcio conta que a água invadiu sua barbearia e logo depois entrou na casa em que mora com a namorada. Ele perdeu roupas, eletrodomésticos e dias de trabalho, pois sem água não conseguia limpar o local para voltar a receber clientes.

"Quando a chuva começou eu estava na barbearia e o bueiro em frente a minha casa estava entupido. No momento que o temporal ficou mais forte, a água começou a subir e nos pegou de surpresa. Colocamos barreira, pedras com areia, mas não foi suficiente. Alguns amigos vieram me ajudar e tentamos salvar a geladeira, pois todo o resto e as roupas que estavam em cima da cama foram atingidas pela água. É uma situação muito triste, ter tudo e do nada perder", afirma o morador.

Tiago e a namorada estavam sendo abrigados por vizinhos, e só alguns dias depois conseguiram lavar a barbearia, pegando água do poço de uma das casas próxima a deles.

A irmã e vizinha de Tiago, Camila das Graças, está arrecando doações para esses moradores que perderam tudo no temporal. Ela está recebendo as contribuições em sua mercearia, 'Ponto certo', ou através do PIX (21) 98564-2259. O número do telefone para contato e maiores informações é o mesmo.

"Nós ficamos sem água da rua, sem água potável, as pessoas com as casas sujas pois não tinha como lavar. Estamos tentando nos ajudar, inclusive cozinhando e servindo café da manhã, almoço, café da tarde e janta aos moradores que estão precisando. Muitos perderam absolutamente tudo", disse Camila.

A moradora afirmou que a Prefeitura de São Gonçalo esteve presente no local, na Avenida Luís Corrêa da Silva, na segunda-feira (20), e realizou o cadastramento das famílias que precisam do Auxílio Habitacional Temporário.

Já na manhã desta quarta (22), a Cruz Vermelha também esteve no local para distribuir colchões e kits de limpeza e higiene pessoal.

Os moradores entraram em contato com a Defesa Civil, solicitando ajuda em nível de emergência, com medo das próximas chuvas que estão por vir, mas até agora não tiveram retorno.

* Estagiário sob supervisão de Thiago Soares