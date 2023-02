Foliões cantam para bebê no metrô do Rio e vídeo viraliza; veja!

O Carnaval no Rio é diferenciado! Foi com esse pensamento que um internauta compartilhou o vídeo de um grupo de foliões que agitaram o metrô, no Rio de Janeiro. Durante o percurso, um dos passageiros "puxou" o trecho de uma música infantil para brincar com uma bebê, e foi logo acompanhado por outros foliões, que cantaram também outras canções em ritmo de Carnaval.

A mãe, que aparece sentada no vídeo com a bebê no colo, também entra na brincadeira e coloca-a "para dançar".

Na legenda, o internauta escreveu: "No RJ ninguém explica o Carnaval. Puxei o Baby Shark pra neném da moça no metrô e geral veio junto". Além de 'Baby Shark', o grupo canta a música 'Cinco patinhos'.

Veja: