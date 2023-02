Defesa Civil emite alerta de mar agitado em Maricá nesta quarta (22)

A Prefeitura de Maricá emitiu um alerta de mar agitado para esta quarta-feira (22/02) e reforça a orientação para que banhistas não entrem na água. Os guarda-vidas da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil trabalham diariamente nos 30 postos espalhados pelos 46 quilômetros de orla. Os agentes também atuam por meio de rondas com auxílio de 15 viaturas e seis quadriciclos com foco na segurança e na prevenção. A Prefeitura reforça, ainda, que os banhistas devem respeitar as sinalizações com bandeiras nas praias sobre as áreas onde o banho de mar deve ser evitado.

Os agentes também atuam no Suporte Avançado de Prevenção e Resgate, que otimiza o tempo de resposta às ocorrências, nas tendas operacionais na areia e por meio de rondas lagunares. O serviço de plantão 24 horas permanece nos atendimentos de urgências. No Centro Operacional, agentes da Defesa Civil continuarão realizando atendimento 24 horas à população pelos telefones: 199, 2637-1999 ou 97000-5782 (whatsapp).