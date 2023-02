Carnaval 2023: Confira data e horário da apuração que definirá a campeã do Rio

A apuração será realizada no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - Foto: Reprodução

A apuração das notas dos desfiles do grupo especial do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro será realizada nesta quarta-feira (22), às 15h, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

A leitura das pontuações será realizada por uma comissão composta por membros da diretoria da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) e da Riotur.

As notas serão atribuídas aos seguintes nove quesitos: Bateria, Samba-Enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

Cada um dos quesitos receberá quatro notas de diferentes jurados, que podem variar de 9 a 10. Serão admitidas notas fracionadas e a menor nota será descartada. A ordem da leitura dos quesitos será determinada por sorteio a ser realizado na sede da Liesa, pouco antes do início da apuração, entre 12h e 13h30 de quarta-feira.

Em caso de empate na soma total de pontos, serão adotados os seguintes critérios de desempate:

- Análise da soma das notas válidas para cada quesito, na ordem inversa do sorteio para leitura das pontuações (Comparação da soma do 9º quesito sorteado, comparação da soma do 8º quesito sorteado e assim sucessivamente).

- Persistindo o empate, análise das escolas empatadas para ver qual recebeu a maior quantidade de notas 10.

- Persistindo o empate, análise das escolas empatadas, para ver qual recebeu a maior quantidade de notas 9,9 (e assim sucessivamente).

- Se ainda assim o empate persistir, a classificação será definida em sorteio.

A escola que terminar em último lugar na classificação do Grupo Especial, será rebaixada para o grupo de acesso em 2024.

Série Ouro

A apuração da Série Ouro 2023 acontece nesta quarta-feira de cinzas (22), na sequência à apuração do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Apenas a campeã sobe para a elite do Carnaval, em 2023. As duas últimas colocadas, após a soma de todas as notas, caem para a Série Prata e vão desfilar na Nova Intendente Magalhães, em 2024.

Ao todo, são nove quesitos avaliados: Bateria, Samba-Enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

Um sorteio, antes da apuração, será realizado para decidir a ordem de leitura. O último quesito sorteado será o critério de desempate.

A transmissão começa após a apuração do Grupo Especial, por volta das 17h30.