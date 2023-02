Turista de Minas morre afogada na Praia de Copacabana

A juiz-forana Karina O. Amaro, de 33 anos, morreu, na manhã desta terça-feira (21), ao se afogar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu entre os postos 2 e 3 da Avenida Atlântica, por volta das 7h40. A turista chegou a ser socorrida com vida, mas morreu a caminho do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. As informações são do Portal Tribuna de Minas.

Conforme o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a vítima foi encaminhada em estado grave pelo grupamento marítimo da corporação para o Hospital Municipal Miguel Couto.

Em contato com a Tribuna, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que a paciente chegou ao hospital já sem vida.