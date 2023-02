Lixo acumula sobre tubulação em valão e preocupa moradores no Zé Garoto

O acúmulo de lixo em uma tubulação instalada ao longo do Rio Imboaçu, altura do bairro Zé Garoto, tem preocupado moradores do Porto da Pedra.

A angústia com os detritos ficou ainda mais em evidência com os últimos temporais que caíram na cidade e deixaram ruas alagadas em diversos bairros. Inúmeras casas sofreram com as enchentes, fazendo com que moradores perdessem tudo.

“Tudo o que vem da Praça Zé Garoto fica preso ali. Eles poderiam elevar a tubulação para acabar com isso, substituir por um arco, semelhante ao que existe no Alcântara, por exemplo” disse um morador.

Uma das mudanças sugeridas por ele seria o aumento no vão entre a tubulação e as águas, pois da forma que está pode haver uma dificuldade no escoamento em dias de chuva.

O SÃO GONÇALO procurou a Prefeitura de São Gonçalo e a concessionária Águas do Rio para entender o que pode ser feito para melhorar a situação do escoamento do trecho.

A Prefeitura de São Gonçalo informou que a tubulação mencionada é de responsabilidade da Águas do Rio. E acrescenta que uma equipe já esteve no local recentemente realizando a limpeza, mas a tubulação acaba represando lixo a cada chuva.

“A Secretaria de Desenvolvimento Urbano já está em contato com a concessionária para reforçar a necessidade de intervenções não somente no Zé Garoto, mas também em outros pontos da cidade”, afirmou em nota.

Sobre o acúmulo de resíduo no rio em questão, a Águas do Rio comunicou que já identificou o problema e estuda formas para alterar a travessia da tubulação para melhorar o fluxo da água. ”A obra deve ser realizada após a aprovação do projeto pelos órgãos envolvidos”, disse em resposta.