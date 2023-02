Mulher morta em desabamento em Magé tinha escapado de tiroteio em bloco na cidade

Vítima do desabamento comemorava aniversário de 50 anos - Foto: Reprodução

Vítima do desabamento comemorava aniversário de 50 anos - Foto: Reprodução

A mulher que morreu no desabamento de uma laje em Magé nessa segunda-feira (20), na Baixada Fluminense, tinha escapado de um tiroteio que deixou mortos e feridos na Praia de Mauá, no dia anterior.

Na noite de domingo (19), um miliciano e um policial civil discutiram e tiros foram disparados no fim de um bloco de carnaval. Na confusão, uma criança e uma mulher morreram e outras 19 pessoas ficaram feridas.

Marta Galdina da Silva Almeida tinha ido curtir o Bloco das Piranhas com a família e estava na praia quando o tumulto começou. Ela e os parentes conseguiram fugir e chegar em segurança na casa que ficava na Avenida do Imperador, no bairro Jardim da Paz.

Mas, durante a comemoração de seu próprio aniversário de 50 anos, no dia seguinte (20), quando Marta tirava fotos com os familiares, a laje desabou. Dez pessoas caíram na Baía de Guanabara, incluindo a aniversariante, que morreu depois de bater a cabeça em uma pedra.

Além dela, outras nove ficaram feridas e foram socorridas. Elas seguiam internadas na manhã desta terça-feira (21), com quadro de saúde estável.

Os familiares contaram que tinham acabado de comprar o imóvel e era a primeira vez de Marta no local. Eles foram para Mauá curtir o carnaval e o aniversário dela e tinham chegado no fim de semana.

Marta Galdina | Foto: Divulgação

Segundo a Defesa Civil municipal, a queda da laje aconteceu "devido à oxidação e à fragilidade do embasamento do imóvel."

Os vizinhos alertaram para as péssimas condições da casa.

"A coluna que sustentava a varanda era na beira da água. Então, quando a maré sobe muito e venta, ela bate muito ali. Com o tempo, ela foi acabando com isso ali. Foram tirar uma foto, né? Aí não aguentou, a onda batendo, e o peso em cima, caiu com todo mundo", disse o autônomo Adriano Marins.

A estudante Raiane Cordeiro disse que todo o imóvel estava comprometido, com várias rachaduras.

"A casa estava com bastante rachadura, seja na sala, na varanda, em todos os cantos, corredor, várias partes da casa", afirma.