Maricá confirma novas datas dos blocos carnavalescos

A Prefeitura de Maricá confirmou as novas datas dos blocos carnavalescos que haviam sido adiados devido ao temporal de sexta-feira (17).

O Louca Paixão se apresenta nesta terça-feira (21) em novo local: 9h na Praça Tiradentes, em Araçatiba. No mesmo dia acontece o bloco infantil Viva Nossas Crianças, às 14h, na Rua Solimões, em Inoã. Essas atrações fazem parte do Maricarnaval, organizado pela Secretaria de Turismo.

Para a próxima sexta-feira (24) foram confirmados mais dois blocos: Sou, Mas Quem Não É?, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, às 15h; e Bom D+ na Rua Antônio Marques Mathias, em frente à Lona Cultural de Itaipuaçu, às 18h.

A programação segue no sábado (25) com o Bloco da Gigio, às 7h30, no Circuito Claudinho Guimarães - Avenida Benvindo Taques Horta esquina com Avenida Zumbi dos Palmares, em Itaipuaçu. No mesmo dia, às 15h, tem o Joga a Mumbuca Pro Alto na Rua Álvares de Castro, 337, no Centro. Já o Kavukaí foi reagendado para o domingo (26) na Praça Tiradentes, em Araçatiba, às 14h. Os demais blocos seguem sem alteração.

Confira as novas datas dos blocos carnavalescos

Terça-feira (21/02)

9h: Louca Paixão na Praça Tiradentes – Araçatiba

14h: Viva Nossas Crianças – Rua Solimões, lote 14, quadra 12 - Inoã

Sexta-feira (24/02)

15h: Sou, Mas Quem Não É? - Praça Orlando de Barros Pimentel – Centro

18h: Bom D+ na Rua Antônio Marques Mathias, em frente à Lona Cultural de Itaipuaçu

Sábado (25/02)

7h30 - Bloco da Gigio - Circuito Claudinho Guimarães - Avenida Benvindo Taques Horta esquina com Avenida Zumbi dos Palmares – Itaipuaçu

15h: Joga a Mumbuca Pro Alto - Rua Álvares de Castro, 337 – Centro

Domingo (26/02)

14h: Kavukaí - Praça Tiradentes – Araçatiba

Baile infantil cancelado no Parque Nanci

A Secretaria de Turismo cancelou toda a programação do Baile Infantil na orla do Parque Nanci. O motivo foi temporal da última sexta-feira (17/02) que abalou a estrutura do palco. Não houve alteração nos demais locais.

A programação completa do Maricarnaval com shows e desfiles dos blocos carnavalescos está disponível no Portal da Prefeitura - www.marica.rj.gov.br.