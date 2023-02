Beija Flor propõe revisionismo histórico em enredo sobre os "excluídos" da Independência do Brasil

O 2 de julho de 1823, data da Independência da Bahia, se transformou no novo aniversário da nação durante o desfile da Beija Flor de Nilópolis, na madrugada desta terça-feira (21/02). A penúltima escola do Grupo Especial a desfilar na Sapucaí fez um exercício de revisionismo histórico com o enredo "Brava gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência".

Antes do desfile, no entanto, um grande susto. Um incêndio em parte do carro abre-alas assustou os componentes. As chamas, porém, foram controladas rapidamente.

A proposta do projeto idealizado pelos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues foi deixar um pouco de lado o grito do Ipiranga de Dom Pedro para recuperar uma vitória popular que aconteceu menos de um ano depois, no Nordeste, quando negros escravizados, nativos indígenas e mulheres participaram de um levante popular contra a opressão dos colonizadores europeus na Bahia.

Para além de uma provocação, a proposta da escola, segundo os organizadores do desfile, foi de revisitar a história do país sob uma ótica anti-imperialista, para pensar em possibilidades de enxergar uma identidade nacional a partir disso. Inspirada por esse movimento, a escola apresentou, em uma de suas alegorias, uma nova bandeira do Brasil, que abre mão do "Ordem e Progresso" e trazia os dízeres "Um novo nascimento para o Brasil", sendo feita pelas mãos de uma mulher negra.

Na bateria, reinou a nilopolitana Lorena Raissa, que faz sua estreia na função com apenas 15 anos e deve continuar guiando a escola como musa pelos próximos 10 anos. Entre as celebridades que desfilaram, estiveram os atores Giovanna Lancellotti e Babu Santana. Outra novidade neste ano, é que, além da voz marcante do célebre Neguinho da Beija Flor, a escola contou com o timbre da cantora Ludmilla, que estreou como intérprete do samba-enredo.

Ficha técnica:

Presidente de Honra: Aniz Abrahão David

Presidente: Almir Reis Carnavalescos: Alexandre Louzada e André Rodrigues Diretor de Carnaval: Dudu Azevedo Samba de autoria de Léo do Piso, Beto Nega, Manolo, Diego Oliveira, Julio Assis e Diogo Rosa Intérpretes: Neguinho da Beija-Flor e Ludmilla Mestres de Bateria: Rodney e Plínio Rainha de Bateria: Lorena Raissa Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Claudinho e Selminha Sorriso