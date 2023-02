História de Lampião inspira desfile da Imperatriz Leopoldinense

Depois de dar as caras em uma das alegorias de inspirações nordestinas da Mancha Verde, em São Paulo, Lampião foi tema de todo o desfile da Imperatriz Leopoldinense na madrugada desta terça-feira (21/02). A escola do Grupo Especial teve o Rei do Cangaço como protagonista no enredo "O aperreio do cabra que o Excomungado tratou com má-querença e o Santíssimo não deu guarida".

O badalado carnavalesco Leandro Vieira retornou a Ramos para reimaginar a figura histórica que o "Diabo não quis [no Inferno] " e "São Pedro não deixou entrar [no Céu]", conforme classificou em entrevista ao portal "G1". A escola tentou enxergar o personagem para além de suas facetas como heróis de uns e vilão para outros, buscando reforçar o valor da imagem cangaceiro no imaginário cultural do país.

O ator Matheus Nachtergaele, conhecido por ter dado vida ao João Grilo de Suassuna na mais famosa adaptação de O Auto da Compadecida, foi o escolhido para interpretar Lampião no abre-alas. A universitária Maria Mariá, de 20 anos, moradora do Complexo do Alemão e passista apaixonada pela escola, foi escolhida para desfilar como rainha da bateria este ano.

Ficha Técnica:

Presidente de Honra (In Memoriam): Luiz Pacheco Drumond

Presidente: Cátia Drumond

Carnavalesco: Leandro Vieira

Diretor de Carnaval: Mauro Amorim

Samba de autoria de Me Leva, Gabriel Coelho, Miguel da Imperatriz, Luiz Brinquinho, Antonio Crescente e Renne Barbosa

Intérprete: Pitty de Menezes

Mestre de Bateria: Lolo

Rainha de Bateria: Maria Mariá

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro