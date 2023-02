Diversidade religiosa marca festejo da Vila Isabel na Sapucaí

Festa e culto foi a mistura proposta pela Unidos de Vila Isabel durante seu desfile na Marquês de Sapucaí, já no início da madrugada desta terça-feira (21/02). Terceira escola a desfilar neste segundo dia de Grupo Especial, a agremiação da Zona Norte levou o enredo “Nessa festa, eu levo fé” para o sambódromo.

O tema foi desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros, um dos mais reconhecidos do ramo, de volta à escola depois de idealizar os desfiles de 2009 e 2018. Segundo ele, a proposta das alegorias é falar de fé, através de alusões a diferentes tradições religiosas, e de festa, com ênfase nos ritos de celebração dessas crenças.

Por conta disso, cada ala trouxe um universo bastante diferente do outro, indo da fogueira e do xadrez do São João brasileiro a pompa dionisíaca e as estátuas da cultura greco-romana, passando pelo colorido Dia de Los Muertos mexicanos e pelos dragões das festas tradicionais chinesas. Por fim, o enredo terminou falando sobre o próprio Carnaval.

Depois de atrair elogios e polêmicas desfilando como dragão de São Jorge na Gaviões da Fiel, em São Paulo, Sabrina Sato, que desembarcou no Rio no último domingo (19/02),desfilou à frente da bateria da Vila Isabel. De acordo com relatos de pessoas próximas à escola, a rainha de bateria ajudou, inclusive, outra musa da escola, a cantora Gabi Martins, a melhorar o samba no pé antes do desfile dessa noite. Gabi, que havia sido alvo de críticas durante os ensaios de rua, fez seu segundo Carnaval, depois de estrear pela escola no ano passado.

Ficha Técnica:

Presidente de Honra: Martinho da Vila

Presidente: Luiz Guimarães

Carnavalesco: Paulo Barros

Diretor de Carnaval: Moisés Carvalho

Samba de autoria de Dinny da Vila, Kleber Cassino, Mano 10, Doc Santana e Marcos

Intérprete: Tinga

Mestre de Bateria: Macaco Branco

Rainha de Bateria: Sabrina Sato

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Marcinho Siqueira e Cristiane Caldas