Portela aproveita desfile na Sapucaí para comemorar aniversário de 100 anos

A mais tradicional das escolas do Carnaval carioca, a Portela antecipou os festejos de seu centenário, comemorado no próximo mês de abril, durante seu desfile na noite desta segunda-feira (20/02). A agremiação azul e branca celebrou a própria história com o enredo "O Azul Que Vem do Infinito", do casal de carnavalescos Márcia e Renato Lage.

Com a apresentação, a escola tenta bater seu próprio recorde de títulos e alcançar o 23° título. Nas alegorias, a história da Portela foi representada por bastante azul e detalhes em dourado para indicar a "realeza" da escola. E não faltaram, é claro, a tradicional águia da escola, onipresente na apresentação, e as homenagens a Oxum, orixá da escola.

O desafio de representar a história da escola em um samba dividiu alguns foliões; nem todos os torcedores acharam que o tema fez jus à proposta. Os organizadores também tentaram representar a grandiosidade da escola através do tamanho dos carros, a começar pelo enorme abre-alas de três chassis. Ao todo, foram cinco carros alegóricos e um tripé.

Além disso, um dos diferenciais foi o uso de drones coordenados, que deslumbraram os torcedores ao assinar o nome da escola no céu. Apesar disso, um fator que pode atrapalhar a centenária de Madureira foi um buraco deixado no meio do caminho, depois que um dos carros empacou entre os setores 2 e 3.

Neste ano, a rainha de bateria é, mais uma vez, Bianca Monteiro, em seu quarto ano na função. Torcedora e desfilante da escola desde a infância, ela será acompanhada por rainhas de outros anos, que retornam como musas para acompanhar a homenagem a escola: a apresentadora Adriane Galisteu, a atriz Sheron Menezes e a modelo Luiza Brunet.

Ficha técnica:

Presidente de Honra: Tia Surica

Presidente: Fábio Pavão

Carnavalescos: Renato Lage e Márcia Lage

Diretores de Carnaval: Claudinho Portela, Júnior Escafura e Higor Machado

Samba de autoria de Wanderley Monteiro, Vinicius Ferreira, Rafael Gigante, Edmar Jr., Bira e Marcelão

Intérprete: Gilsinho

Mestre de Bateria: Nilo Sérgio

Rainha de Bateria: Bianca Monteiro

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Marlon Lamar e Lucinha Nobre