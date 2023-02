Desabamento de laje em Magé deixa um morto e nove feridos

As primeiras informações são de que as vítimas estavam em uma festa quando a edificação veio abaixo - Foto: Reprdoução

No começo da tarde desta segunda-feira (20), o desabamento de uma laje em Magé, na Baixada Fluminense, deixou ao menos um morto e nove feridos. As primeiras informações são de que as vítimas estavam em uma festa quando a edificação veio abaixo.

O Corpo de Bombeiros informou que o imóvel fica na Avenida do Imperador, no Jardim da Paz, distrito de Mauá. A corporação também informou que as vítimas foram removidas por populares antes da chegada do socorro.

Em nota, a Prefeitura de Magé disse que "enviou quatro ambulâncias do Samu para o local e equipes das secretarias de Defesa Civil e Infraestrutura prestam toda assistência desde que foram informados sobre o ocorrido".

Os feridos foram encaminhados para a UPA de Magé; para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu; e para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

A informação da morte de uma das vítimas foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Magé. Ainda não se sabe a identificação dela.