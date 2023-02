Gabriel Fop encontra seu ídolo, Felipe Prior, no Carnaval

Gabriel Fop, ex-particiante da edição atual do BBB, que foi escolhido para entrar no reality após votação do público na casa de vidro, encontrou, neste Carnaval, seu ídolo e inspiração, Felipe Prior. Os dois curtiram a folia numa festa na noite deste domingo e madrugada de segunda-feira no Rio.

Também no local, estava a ex-BBB Paula Freitas, que entrou no reality junto à Gabriel Fop, ambos vieram da casa de vidro. Ela também posou ao lado de Gabriel para uma foto, na qual também aparece o influenciador digital Lucas Maciel, conhecido como Lucas Selfie.

Após a eliminação de Fop, Prior fez uma postagem e mandou um recado para ele em suas redes sociais.

"Queria que você tivesse ficado mais para reverter isso e mostrar como você é do bem", afirmou. "Mano, obrigado por sempre ter falado de mim no programa e ter feito eu de espelho para o seu jogo. Realmente, errar é humano. Mas você soube reconhecer. Isso é o mais importante".